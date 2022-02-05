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Командир борта из Доминиканы по ошибке заявил, что его самолет "захватили" террористы

Командир борта из Доминиканы по ошибке заявил, что его самолет "захватили" террористы

В Санкт-Петербурге, в аэропорту "Пулково", Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с лайнером, прибывшим из Доминиканы Командир борта из Доминиканы по ошибке заявил, что его самолет "захватили" террористы, сообщает издание Tourdom.

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