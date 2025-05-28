🌡️⛅🌬️Прогноз погоды 2️⃣8️⃣ мая. Преимущественно без осадков. Ветер: ночью восточный 5-10 м/с, местами порывы 10-14 м/с; днем, юго-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 🌬️ 15-20 м/с.
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🌡️⛅🌬️Прогноз погоды 2️⃣8️⃣ мая. Преимущественно без осадков. Ветер: ночью восточный 5-10 м/с, местами порывы 10-14 м/с; днем, юго-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 🌬️ 15-20 м/с.