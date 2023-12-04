Рост стоимости золота объяснили

Факторами, оказывающими влияние на подорожание золота (стоимость унции драгоценного металла превышала 4 декабря 2,15 тысячи долларов), являются ожидание изменения ставки ФРС США, рост спроса, а также геополитическая нестабильность, считает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол.
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