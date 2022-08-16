Олексій Навальний (архівне фото) Олексій Навальний повідомив, що поміщений до штрафного ізолятора Згідно з повідомленням Навального в соцмережах, діяльність створеної ним профспілки в колонії стала справжньою причиною відправки його в ізолятор Олексій Навальний стверджує, що тюремне начальство отруїло його на три дні у штрафний ізолятор, пославшись на незначне порушення, на помсту за його активну […] Сообщение Олексій Навальний повідомив, що поміщений до штрафного ізолятора появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.