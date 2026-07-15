Милонов высказался о необходимости лечения солиста "Три дня дождя"

Нестабильное поведение артиста на сцене свидетельствует о проблемах со здоровьем, требующих профессионального вмешательства Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил обеспокоенность поведением солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова во время недавнего концерта в Екатеринбурге, предположив, что это может быть проявлением острой формы шизофрении.