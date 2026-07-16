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Царьград

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Госдума предложила обязать курьеров на СИМ страховать ответственность

Госдума предложила обязать курьеров на СИМ страховать ответственность

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов предложил обязать курьеров на средствах индивидуальной мобильности приобретать страховой полис, аналогичный ОСАГО, для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

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