ВЮ

Вальтер Юпитерский

А зачем евреи натравили украинцев против русских? С какой целью? Фрагмент из речи еврея Коломойского в г. Хайфа: «Мы, евреи, провели над украинцами опыт: мы взяли лишь языковое различие одной нации и надавили на историю, где выставили русских главными врагами «незалежной». Спустя 20 лет пропаганды мы получили идеальных бойцов против русских славянских братьев. Теперь, каждого украинца, убившего русского будут считать героем. Я надеюсь, что мы разорвали их отношения на 100 лет. Теперь нам будет очень легко уничтожать и самих украинцев, оторвав их от России. Будем давать им деньги под проценты на войну, а затем за долги заберём у них всё. А те немногие украинцы, кто после войны останутся умирать – калеки, женщины и старики – уже сопротивляться нам совершенно не смогут". Народ, который не понял причин своих прежних бед и страданий, поддавшийся очередной еврейской пропаганде, в своём будущем никогда не сможет избежать новых страданий. Расплата за иллюзии, доверчивость и наивность у народа всегда одна, неожиданная реальность с которой они абсолютно небыли готовы столкнуться. Хотели же как лучше, а получили, как всегда.