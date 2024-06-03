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Женщина, бросившая полугодовалую дочь в Приморье, оказалась наркоманкой

Женщина, бросившая полугодовалую дочь в Приморье, оказалась наркоманкой

Жительница Находки, бросившая маленькую дочь в такси, помещена в камеру административно задержанных. В отношении нее возбужден протокол по факту потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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