Женщина, бросившая полугодовалую дочь в Приморье, оказалась наркоманкой

Жительница Находки, бросившая маленькую дочь в такси, помещена в камеру административно задержанных. В отношении нее возбужден протокол по факту потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.