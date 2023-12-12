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Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

По данным телеграм-канал "Это ещё не конец", причина противостояния Залужного и Зеленского кроется вовсе не в политических амбициях генерала, или - не только в них.

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Комментарии
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Борис Воробьев
Комментаторы приводят пример войны 1812 года, когда Кутузов сдал Москву и, чтобы сохранить армию, отвел войска, Однако не надо путать ту войну с нынешней СВО. Тогда Наполеон находился на территории России, вдали от своих баз снабжения, что позволило Кутузову использовать данные обстоятельства и заставить Наполеона покинут Москву, а  затем, Россию. Сегодняшняя военная ситуация совершенно другая - это мы находимся на неприятельской территории в обороне, хотя и часть территории присоединена к России. Неприятель всеми силами старается использовать свое территориальное преимущество, постоянно атакуя наши позиции.  Надежды на большие потери противника и снижение его боевой активности не совсем оправданы: в конце -концов патовая ситуация подвигнет Запад в лице Англии, Сша и прочих мелких  подтявкивающих стран к объявлению нам войны с огромными разрушающими последствиями.  Нельзя давать им повод для развертывания боевых действий на нашей территории и нашего поражения. Только наша наступательная  активность, захват вражеской территории, большие потери войск противника охладят  вероятную агрессию руководства западных стран и позволят нам одержать победу.
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1 час.
ВГ
Владимир Гусев
Возможно. А вообще бы неплохо создать полосу радиоактивного заражения вдоль западной границы окраины.
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1 час.
59
Без иронии. Вы правы! Но у него, все &quot;партнеры&quot;!
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1 час.

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