Россия может дожать ВСУ за месяц? О чем напомнил генерал Соболев

Борис Воробьев

Комментаторы приводят пример войны 1812 года, когда Кутузов сдал Москву и, чтобы сохранить армию, отвел войска, Однако не надо путать ту войну с нынешней СВО. Тогда Наполеон находился на территории России, вдали от своих баз снабжения, что позволило Кутузову использовать данные обстоятельства и заставить Наполеона покинут Москву, а затем, Россию. Сегодняшняя военная ситуация совершенно другая - это мы находимся на неприятельской территории в обороне, хотя и часть территории присоединена к России. Неприятель всеми силами старается использовать свое территориальное преимущество, постоянно атакуя наши позиции. Надежды на большие потери противника и снижение его боевой активности не совсем оправданы: в конце -концов патовая ситуация подвигнет Запад в лице Англии, Сша и прочих мелких подтявкивающих стран к объявлению нам войны с огромными разрушающими последствиями. Нельзя давать им повод для развертывания боевых действий на нашей территории и нашего поражения. Только наша наступательная активность, захват вражеской территории, большие потери войск противника охладят вероятную агрессию руководства западных стран и позволят нам одержать победу.