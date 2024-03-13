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Китай

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Контейнерный поезд из казахстанского терминала в Сиане прибыл в Азербайджан за 11 дней

Астана, 12 марта /Синьхуа/ -- Контейнерный поезд из казахстанского терминала в Сиане в понедельник прибыл на станцию Апшерон /Азербайджан/ транзитом через Казахстан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

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