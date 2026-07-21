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Юрист Матюшенков: За кличку питомца можно получить уголовное наказание

Юрист Матюшенков: За кличку питомца можно получить уголовное наказание

Кличка домашнего животного, совпадающая с именем известного нацистского преступника, в сочетании с демонстрацией соответствующих символов или опубликованием фотографий в социальных сетях, может привести к лишению владельца свободы на срок до пяти лет.

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