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Отобрали целый ВПК-холдинг у шайки-кормильцев ВСУ. А раньше куда смотрели?

Отобрали целый ВПК-холдинг у шайки-кормильцев ВСУ. А раньше куда смотрели?

Это, конечно, хорошо, что сейчас идет национализация полным ходом - что России достаются крупнейшие активы от бежавших от нас капиталистов, а также от недобросовестных россиян и просто воров, приватизировавших предприятия в 90-е.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
И хотя рыба сгнила с головы, как обычно начали чистить хвост...
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5 час.
лина любимцева
Еек правильно поставлен вопрос. &quot;Куда смотрели&quot;.... Нужно выяснить - КОМУ БЫЛО ВЫГОДНО?
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4 час.
лл
лина любимцева
Это вы верно сказали!!!👍👍👍
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4 час.

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