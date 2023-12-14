Отобрали целый ВПК-холдинг у шайки-кормильцев ВСУ. А раньше куда смотрели?

Это, конечно, хорошо, что сейчас идет национализация полным ходом - что России достаются крупнейшие активы от бежавших от нас капиталистов, а также от недобросовестных россиян и просто воров, приватизировавших предприятия в 90-е.
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