Время намёков - увы, прошло! Пора действовать а не "озабоченность высказывать"

Путин намекнул Западу об обезоруживающем ударе: страх потеряли Угрожающие новости недели Когда-то давно, в другой жизни и в другой стране, к нам «в гости» прилетел на своем маленьком самолетике размером примерно с беспилотник «Стриж» Матиас Руст.