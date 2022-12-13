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Время намёков - увы, прошло! Пора действовать а не "озабоченность высказывать"

Время намёков - увы, прошло! Пора действовать а не "озабоченность высказывать"

Путин намекнул Западу об обезоруживающем ударе: страх потеряли Угрожающие новости недели Когда-то давно, в другой жизни и в другой стране, к нам «в гости» прилетел на своем маленьком самолетике размером примерно с беспилотник «Стриж» Матиас Руст.

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