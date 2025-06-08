Повреждение нерва, воспаления, рубцы: косметолог о нитевом лифтинге, почему его не стоит делать

﻿﻿С возрастом кожа теряет эластичность, появляются морщины, лицо становится «одутловатым». Если раньше единственным способом вернуть себе молодость была пластическая хирургия, то сегодня есть менее инвазивные методы, такие как нитевой лифтинг.