Повреждение нерва, воспаления, рубцы: косметолог о нитевом лифтинге, почему его не стоит делать

С возрастом кожа теряет эластичность, появляются морщины, лицо становится «одутловатым». Если раньше единственным способом вернуть себе молодость была пластическая хирургия, то сегодня есть менее инвазивные методы, такие как нитевой лифтинг.
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