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Царьград

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В Севастополе собрали 18 тысяч тонн винограда, план — 27 тысяч

В Севастополе собрали 18 тысяч тонн винограда, план — 27 тысяч

К концу октября уборочная кампания в Севастополе должна принести около 27 тысяч тонн винограда, сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что на сегодняшний день сбор превысил 18 тысяч тонн.

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