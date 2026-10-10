В Севастополе собрали 18 тысяч тонн винограда, план — 27 тысяч

К концу октября уборочная кампания в Севастополе должна принести около 27 тысяч тонн винограда, сообщил губернатор Михаил Развожаев, отметив, что на сегодняшний день сбор превысил 18 тысяч тонн.
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Прямо в городе собрали 18 тысяч тонн винограда?