22 декабря отмечается день святой Анны: что категорически нельзя делать, народные приметы Олеся НатагоНа 22 декабря, в день Анны Зимней или Анны Темной, в России существует множество традиций, запретов и примет.
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