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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В Останкине прошёл обход территории на улице Кондратюка

Заместитель главы управы Останкинского района Екатерина Юрьевна Анохина провела обход территории по адресу: улица Кондратюка, дом 2.

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