Путин признался, что маленькие члены его семьи свободно говорят по-китайски

Также глава государства отговорил школьника от покупки мотоцикла и выразил обеспокоенность из-за популярности вейповПрезидент России Владимир Путин на открытом уроке для тувинских школьников рассказал, что члены его семьи, маленькие, говорят на китайском свободно.
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