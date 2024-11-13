Американские законодатели спрашивают ведущих производителей полупроводников об их продажах в Китай

Американские законодатели запросили у ведущих компаний по производству полупроводникового оборудования - Applied Materials, ASML KLA, LAM Research и Tokyo Electron - информацию об их продажах в Китай, сообщает Reuters.
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