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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Споэльстра: «Микки Арисон стал благословением для спорта Южной Флориды. Работать на него – одно удовольствие»

«Мы безмерно рады за него. Он стал благословением для спорта Южной Флориды. Мы смогли сделать баскетбол значимым в этом регионе, а раньше это был футбольный город.

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