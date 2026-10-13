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Директор ООО «ВИД» получил 4 года колонии за хищение 38,4 млн рублей при ремонте лицея

Артинский районный суд вынес приговор Владиславу Гурову. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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