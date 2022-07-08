Лавров заявил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу сообщил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России.
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