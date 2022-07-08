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Лавров заявил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России

Лавров заявил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу сообщил, что на заседании министров иностранных дел G20 страны Запада сбивались на оголтелую критику России.

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