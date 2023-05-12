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Правительственная комиссия забраковала инициативу депутата об освобождении от частичной мобилизации не проходивших военную службу граждан

Правительственная комиссия забраковала инициативу депутата об освобождении от частичной мобилизации не проходивших военную службу граждан

Стало известно о рассмотрении профильной правительственной комиссией законопроекта, предусматривающего освобождение от частичной мобилизации российских граждан, не проходивших ранее военную службу.

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