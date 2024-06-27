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Рабочий получил тяжелые травмы на одной из шахт Кузбасса

Рабочий получил тяжелые травмы на одной из шахт Кузбасса

В Кузбассе тяжелые травмы получил работник горнодобывающего предприятия.На одной из шахт Кузбасса работник получил тяжелые травмы – об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм-канале.

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