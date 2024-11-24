"Ъ": по факту пожара на борту SSJ 100 в Анталье могут возбудить уголовное дело

В результате проверки по факту пожара на борту Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут" в Анталье может быть инициировано уголовное дело по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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