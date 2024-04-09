Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений РФ и Китая

Скриншот видео Российско-китайские отношения благодаря лидерам двух стран вышли на беспрецедентный уровень, заявил глава МИД России Сергей Лавров 9 апреля на переговорах со своим китайским коллегой Ван И.
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