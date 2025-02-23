«Слезы» экспортеров потребуют наращивания госпрограмм

Без помощи бизнесу товарооборот между Россией и Китаем не пробьет $300 млрд Георгий Смирнов Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николаев Павел Устюжанинов Глава комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг заявил, что финансовая поддержка бизнеса, ориентированного на экспорт, остается недостаточной для разворота на рынки дружественных стран.
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