«Слезы» экспортеров потребуют наращивания госпрограмм

Без помощи бизнесу товарооборот между Россией и Китаем не пробьет $300 млрд Георгий Смирнов Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Николаев Павел Устюжанинов Глава комитета РСПП по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг заявил, что финансовая поддержка бизнеса, ориентированного на экспорт, остается недостаточной для разворота на рынки дружественных стран.