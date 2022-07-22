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Сергей Брилёв рассказал, почему перестал быть ведущим новостей после начала спецоперации

Сергей Брилёв рассказал, почему перестал быть ведущим новостей после начала спецоперации

Брилёв - одно из самых узнаваемых лиц ВГТРК. На днях он объяснил в своих социальных сетях смену своего рода деятельности, объяснив свой поступок 20-летием работы ведущим "Вестей" Куда больше?!, - задал риторический вопрос своим подписчикам Брилёв.

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