Сергей Брилёв рассказал, почему перестал быть ведущим новостей после начала спецоперации

Брилёв - одно из самых узнаваемых лиц ВГТРК. На днях он объяснил в своих социальных сетях смену своего рода деятельности, объяснив свой поступок 20-летием работы ведущим "Вестей" Куда больше?!, - задал риторический вопрос своим подписчикам Брилёв.