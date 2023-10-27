Утвержден список сельхозпродукции с особым расчетом в рублях при экспорте

РИА Новости/Александр Кряжев Правительство России выпустило распоряжение, которое утверждает список сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой возможно проведение расчетов в рублях через специальные счета.
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