За маской тирана: новый взгляд на правление Нерона Нерон, последний император династии Юлиев-Клавдиев, традиционно считается одним из самых одиозных правителей в римской истории.
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За маской тирана: новый взгляд на правление Нерона Нерон, последний император династии Юлиев-Клавдиев, традиционно считается одним из самых одиозных правителей в римской истории.
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