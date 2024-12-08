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Сто тысяч и одна: в Москве поставили мюзикл про Шахерезаду и Султана

Сто тысяч и одна: в Москве поставили мюзикл про Шахерезаду и Султана

В театре МДМ прошла премьера нового мюзикла «Последняя сказка». Продюсер Дмитрий Богачев, познакомивший российских зрителей с «Призраком Оперы», «Красавицей и Чудовищем», Mamma Mia! и «Шахматами», на этот раз предложил зрителю перенестись на сказочный Восток.

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