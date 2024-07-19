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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ислочь» вылетела из Лиги конференций, проиграв в 1-м раунде клубу из Сан-Марино. На соперника давали 12.50

«Ислочь» проиграла «Ла Фьорите» (0:1, 2:4 – по пенальти) в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций и вылетела из турнира.

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