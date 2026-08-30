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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джику про 1:1: «Оренбург» использовал свой единственный шанс, а у «Спартака» было много моментов. Ошибка Ву? Мы никого не виним»

Защитник « Спартака »  Александр Джику  выразил разочарование потерей очков в матче с « Оренбургом ».

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