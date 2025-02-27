Юрист Соловьев: удвоение сверхурочного труда не обойдется без последствий

В России хотят увеличить вдвое продолжительность сверхурочных работ. Эта мера будет иметь сложный эффект и не ограничится решением проблемы с дефицитом кадров, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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