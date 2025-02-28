В Госдуме рассказали, какие операции на сердце можно сделать бесплатно

Специализированная или высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниям доступна всем гражданам России, имеющим полис ОМС, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
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