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Царьград

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Был "Мультикан-8", а теперь прививаться нечем? Ветеринар рассказал об отечественных вакцинах

Был "Мультикан-8", а теперь прививаться нечем? Ветеринар рассказал об отечественных вакцинах

После скандала с отдельными сериями собачьих вакцин "Мультикан" в России появились новые жалобы - теперь уже со стороны владельцев кошек, которые связывают проблемы со здоровьем питомцев с применением препарата "Мультифел".

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