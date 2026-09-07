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В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировались шестеро жильцов

В Барнауле из-за пожара в многоэтажке эвакуировались шестеро жильцов

Пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования Ранним утром 7 сентября в девятиэтажном доме на улице Шукшина в Барнауле произошел пожар.

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