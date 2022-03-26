Телеканал "КРЫМ 24"

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В Крым за время спецоперации прибыли больше 24 тысяч жителей Украины

За время спецоперации в Крым прибыли более 24 тысяч жителей Украины, а за последние сутки границу пересекли больше 2 тысяч человек.

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