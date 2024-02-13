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Молодым людям, срезавшим скальп со студента, суд вынес приговор

Молодым людям, срезавшим скальп со студента, суд вынес приговор

Суд вынес приговор двоим преступникам, срезавшим скальп с 19-летнего парня из-за необычной прически. В июле прошлого года в Электростали двое молодых людей напали на улице у магазина на незнакомца с зеленым ирокезом.

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