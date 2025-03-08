В Ленобласти отражена атака БПЛА на нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ

Есть повреждения резервуаров Сегодня утром российские ПВО уничтожили беспилотники, атаковавшие нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах Ленинградской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии