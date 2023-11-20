Санкции против проекта «Арктик СПГ 2» могут лишить РФ до 4% мирового рынка

РИАМО - 20 ноя. США планируют помешать РФ стать крупнейшим поставщиком газа. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт отметил, что санкции, которые страна хочет ввести в ноябре, призваны ликвидировать проект «Арктик СПГ 2», сообщает РИА Новости.
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