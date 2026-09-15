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Деловая программа Baltic Weekend включила 25 сессий и практических форматов

Деловая программа Baltic Weekend включила 25 сессий и практических форматов

Стала известна деловая программа международного форума по коммуникациям Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября.

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