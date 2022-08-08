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Экс-советник Борреля: в ЕС могут потребовать от Украины уступок России

Экс-советник Борреля: в ЕС могут потребовать от Украины уступок России

Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону РФ и потребовать от Украины уступок Москве.С таким утверждением выступила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в своей статье для издания Foreign Affairs.

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