Экс-советник Борреля: в ЕС могут потребовать от Украины уступок России

Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону РФ и потребовать от Украины уступок Москве.С таким утверждением выступила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в своей статье для издания Foreign Affairs.
Некоторые страны Евросоюза могут перейти на сторону РФ и потребовать от Украины уступок Москве.С таким утверждением выступила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в своей статье для издания Foreign Affairs.
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