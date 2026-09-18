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Пронедра

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Экономист Орлова предложила считать пенсию в России по новой методике

Экономист Орлова предложила считать пенсию в России по новой методике

В России предложили сначала протестировать новую методику расчета минимальной страховой пенсии по старости в отдельных регионах, прежде чем распространять ее на всю страну.

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