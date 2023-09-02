Не секрет, что Влад Лисовец в полном от себя в восторге. Накануне модный стилист напомнил, что ему – уже 51 год, и посоветовал всем женщинам выглядеть так, как он по утрам.
Влада Лисовца жёстко осадили даже подписчики
Комментарии
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ЛГ
Людмила Герасимова
Я человек старорежимный: люблю мужчин стриженных, иногда полысевших, в глаженных костюмах и чищенных туфлях. А вид этих стилистов, извините, раньше их сажали, не помню по какой статье. Я не против, пусть цветут все цветы. Но каждый на своей клумбе ...
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