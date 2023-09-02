Влада Лисовца жёстко осадили даже подписчики

ЛГ

Людмила Герасимова

Я человек старорежимный: люблю мужчин стриженных, иногда полысевших, в глаженных костюмах и чищенных туфлях. А вид этих стилистов, извините, раньше их сажали, не помню по какой статье. Я не против, пусть цветут все цветы. Но каждый на своей клумбе ...