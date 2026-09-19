Токаев поручил проверить законность льгот в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и парламенту проверить законность предоставления социальных льгот и помощи.
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