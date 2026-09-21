Во Владимирской области обработаны 100% протоколов выборов

Отрыв «Единой России» от КПРФ составил почти 34 процентных пункта, в Госдуму по партийным спискам проходят три партии, «Новые люди» и «Справедливая Россия» барьер не преодолели.
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