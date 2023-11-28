Браконьеров, выловивших трепанга на 5,7 миллиона рублей, задержали на Сахалине

На юге Сахалина задержали браконьеров, которые выловили трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.
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