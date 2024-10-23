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Политический вестник

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Куда отправить чучхе-десант Ким Чен Ына? Названы 4 точки, помимо Курской области

Куда отправить чучхе-десант Ким Чен Ына? Названы 4 точки, помимо Курской области

"Это сигнал всем странам СНГ", - рассуждает о чучхе-десанте Ким Чен Ына генерал Попов. Но куда отправить северокорейских бойцов, которые, как ожидается, могут изменить ход СВО? Военный эксперт назвал 4 точки, помимо Курской области.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Эксперт, а разве воины  КНДР  уже в Росси? Нет. Тогда  зачем ты  планируешь, куда их отправить? Есть Генштаб  КНДР  и Генштаб  РФ. Они сами без подсказок  решат  , что и когда  им делать.
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