Куда отправить чучхе-десант Ким Чен Ына? Названы 4 точки, помимо Курской области

"Это сигнал всем странам СНГ", - рассуждает о чучхе-десанте Ким Чен Ына генерал Попов. Но куда отправить северокорейских бойцов, которые, как ожидается, могут изменить ход СВО? Военный эксперт назвал 4 точки, помимо Курской области.
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