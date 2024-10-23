Куда отправить чучхе-десант Ким Чен Ына? Названы 4 точки, помимо Курской области

Владимир Алтайцев

Эксперт, а разве воины КНДР уже в Росси? Нет. Тогда зачем ты планируешь, куда их отправить? Есть Генштаб КНДР и Генштаб РФ. Они сами без подсказок решат , что и когда им делать.