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Царьград

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Девочка решилась на убийство котёнка в знак дружбы в Краснодарском крае

Девочка решилась на убийство котёнка в знак дружбы в Краснодарском крае

В Краснодарском крае девочка-подросток убила котёнка в знак дружбы и преданности своей подруге, с которой она познакомилась в соцсетях.

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